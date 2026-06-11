舘ひろし『いつも自分の中にある要素をふくらませて、役を演じています』免許返納⁉

俳優 舘ひろしさん たち ひろし／1950年、愛知県生まれ。75年、バイクチーム「クールス」のリーダーとして歌手デビューし、翌76年に映画「暴力教室」で俳優デビュー。ドラマ「西部警察」や「あぶない刑事」シリーズで人気を集め、そのダンディなたたずまいで一躍スターに。以降も映画「免許がない！」「終わった人」「ヤクザと家族 The Family」「ゴールデンカムイ」など、コメディからシリアスまで幅広い作品で存在感を発揮している。映画「終わった人」では第42回モントリオール世界映画祭最優秀男優賞を受賞。歌手としても「泣かないで」でNHK紅白歌合戦に初出場し、2012年にはアルバム「HIROSHI TACHI sings YUJIRO」で日本レコード大賞企画賞を受賞するなど、多彩な活躍を続けている。

舘ひろしオフィシャルページ

いつも自分の中にある要素をふくらませて

役を演じています

強がっていても、どこか危なっかしい。格好よく決めようとしているのに、ふとした瞬間に人間くささがのぞく。そんな〈ずれ〉さえ魅力に変えてしまうのが、舘ひろしさんという人なのかもしれません。最新主演映画「免許返納⁉」で演じた南条弘もまた、まさにそんな人物。70歳を迎え、免許返納という人生の節目に向き合いながら、亡き妻との約束を果たそうと奔走するスター俳優です。



かつて映画「免許がない！」でも演じた南条という役柄に、30年以上を経て再び向き合った舘さんは、「役を演じるというよりも、自分の中にあるものを増幅させて南条になっています。彼はきっとロマンチストなんですよね。自分で格好いいと思いながら、どこかずれている部分もある。そこは僕と似ているのかもしれません」と笑います。役を遠くから眺めるのではなく、自分の感覚の延長にある存在として引き受けている。その実感がにじむ言葉です。



「コメディシーンだからといって笑わせようともしていません。まじめにやっているからおもしろいし、笑われるんだろうと思って」とも。本人はいたって懸命だからこそ、そのひたむきさが結果としておかしみに変わる。そんな考え方もまた、南条の愛すべき人物像を支えているのでしょう。





また、作品に対して、脚本の流れをよりわかりやすく整え、現場でも細かいアイディアや工夫を加えていったと教えてくれます。愛車に勝手に貼られた高齢者マークをはがして捨てたら、とある場所に貼りつく場面もそのひとつ。「ほかにも、マネージャーが体を張って南条を守るシーンを増やしたりしました。そのほうが二人の関係性がより切実に伝わると思ったんです」。笑えるだけでは終わらず、人と人との情やせつなさが残る映画になっているのは、そんな積み重ねがあるからなのです。

舘さんの人柄は、取材現場でもかいま見えました。取材前にドーナツを差し入れ、自ら食べながら場をほぐし、本番ではびしっと決めて現れて真摯に言葉を返す。そんな舘さんだからこそ、南条もまた、格好いいだけではない、愛嬌をまとった存在として立ち上がる。その人間味が、この作品に確かに息づいています。

舘ひろしさんイチオシ！

2週間に一度は欠かさず食べています 名作映画を紹介するテレビ番組「舘ひろし シネマラウンジ」（BS10）の収録のたびに必ず頼むのが、茅場町の「THE BURGER SHOP do」のチーズバーガー。「お肉がね、ごろごろっと存在感があって、肉厚でおいしいんですよ」と。ここ1年ほど、2週間に一度のペースで食べつづけていると言います。「今まで生涯でいちばんおいしいと思ったのは、何十年も前にロンドンで食べたバーガーキングのチーズバーガーなんです。でも、それを超したかも。注文はずっと同じチーズバーガー。ほかのものはいらない。アボカドとかもいらないんです」ときっぱり。そのいちずさもなんだか舘さんらしいところです。

これに注目！

「免許返納!?」

2026年6月19日（金）公開

出演／舘ひろし、西野七瀬、黒川想矢、宇崎竜童 ほか

監督／河合勇人

脚本／林 民夫 かつて映画「免許がない！」で舘ひろしさんが演じた南条弘を主人公にしたアナザーストーリー。70歳を迎えた映画スター・南条が、免許返納騒動に巻き込まれながら、ライバル俳優であり親友の最期の願いと亡き妻との約束を果たすため旅に出る。ノンストップドライブコメディでありながら、ハートフルなロードムービーとしての味わいもたっぷり。さらに、劇中にはハーレーやショットガンなど、舘さんの過去の出演作を思わせるオマージュが随所にちりばめられていて、ファンにはたまらない仕かけも満載。

舘ひろしさんからの直筆メッセージ

舘ひろしさんからの直筆メッセージ

（『オレンジページ』2026年6月2日号より）

●2026年4月現在の情報です。