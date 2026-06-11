「今回の空白域は（02）〜（05）と（28）〜（31）。ケチャップ数字は14回ぶりに出た（35）と、前回から引き続きの（34）です。最有力は（30）。今年まだ出ていないのは（30）だけです。次いで（32）。こちらは、今年の出現が1回だけ。2月27日以来出ていない（23）と（25）も要注意」（ロト探偵・工藤氏）4億円超のキャリーオーバーが発生中です！【ロト7 第681回 6/12（金）＆ 第682回 6/19（金） 予想数字】・01 02 13 23 30 31