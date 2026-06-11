マーくんとDB.スターマンがあしらわれた計8種類のラインナップロッテは11日、マリーンズストアの各店舗にて12日からDeNAとの交流戦コラボグッズの販売を開始すると発表した。12日から14日までZOZOマリンスタジアムで開催される「日本生命セ・パ交流戦2026」のDeNA戦に合わせて展開する。今回は、両球団のマスコットキャラクター「マーくん」と「DB.スターマン」をデザインしたアイテムを中心に、全8種類のラインナップが用意さ