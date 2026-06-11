ロバーツ監督「四球の数が多くなっている」【MLB】パイレーツ 9ー8 ドジャース（日本時間11日・ピッツバーグ）ドジャースは10日（日本時間11日）、敵地で行われたパイレーツ戦で最大5点のリードを守れずに大逆転負けを喫した。大谷翔平投手は7回途中4失点（自責3）と力投。7勝目の権利を持って降板したが、8回に救援陣が大量5失点した。デーブ・ロバーツ監督が試合後の会見に応じ、終盤に試合をひっくり返されたブルペン陣の四球