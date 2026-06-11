JavaScriptのパッケージ管理ツール「npm」で、依存パッケージのインストール時に自動実行されるスクリプトについて、2026年7月リリース予定の「npm v12」以降は標準で実行しないようになる変更が予定されています。Upcoming breaking changes for npm v12 - GitHub Changeloghttps://github.blog/changelog/2026-06-09-upcoming-breaking-changes-for-npm-v12/npmを使用してパッケージをインストールするとき、開発者はターミナル