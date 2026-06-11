ウーバーイーツで「店と同じ価格」を導入する店舗からの配達が大きく変わりました連載【ギグワーカーライター兼ウーバーイーツ組合委員長のチャリンコ爆走配達日誌】第154回ウーバーイーツの日本上陸直後から配達員としても活動するライター・渡辺雅史が、チャリンコを漕ぎまくって足で稼いだ、配達にまつわるリアルな体験談を綴ります！＊＊＊2025年にフードデリバリーに参入したロケットナウが、送料・サービス料0円の「お店