全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、愛知・一宮のカフェ店『カフェファイブ』です。和と洋、スイーツや定食が選び放題「おにぎりセット」のおにぎりは梅と五目の2種類で、国内産コシヒカリを使用。ご飯もののモーニングは他に「たまごかけごはんセット」（ドリンク代＋30円）も用意。おにぎりセット（ドリンク代＋0円）：ブレンドコーヒー500円『カフェファイブ』おにぎりセッ