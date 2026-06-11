イラストレーターのゆうさんの漫画「あの世から電話がかかってきた話」（全3話）が、インスタグラムで合計1万7000以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読むまったく知らない番号から、作者の携帯に電話がかかってきました。相手の女性は、「ご家族が亡くなったのね」「本当に残念ね」など、不穏なことを告げてきました。頭が真っ白になった作者は、すぐに家族に電話をかけ…という内容で、読者からは「