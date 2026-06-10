１０日夜、ＪＲ天王寺駅付近の地下街で「女性が刺されている」と消防に通報がありました。女性は何者かに刺され病院へ搬送されましたが、命に別状はないということです。事件に関わったとみられる人物２人が現場から逃走していて、警察が詳しい状況を調べています。 【写真を見る】トイレから出てきたところ かばん奪うように襲いかかったか…大阪・天王寺の地下街で女性が刺され搬送強盗殺人未遂の疑いで２人組の男の行方