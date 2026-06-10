リンクをコピーする

【アルカナディア エンゲージフェス2026】 開催日：8月29日 時間：10時～18時30分 最終入場：18時予定 会場：品川 ザ・グランドホール 東京都港区港南2-16-4 品川グランドセントラルタワー3階 入場料：無料 コトブキヤは、同社が展開する「アルカナディア」初のオンリーイベント「アルカナデ