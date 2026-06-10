パペットスンスンの期間限定ポップアップ「HELLO！ PUPPET SUNSUN」が、7月1日開始の東京会場を皮切りに、初開催となる京都、石川、埼玉、香川、広島、沖縄を含む、過去最多の全国12都市で順次開催される。＞＞＞ポップアップ販売アイテムをチェック！（写真23点）『パペットスンスン』は、青い毛をした6才のパペットの男の子「スンスン」と、その親友の「ノンノン」、おじいちゃんの「ゾンゾン」などとの何気ない日常を描いた作品