ロックバンド「サカナクション」のボーカル・山口一郎(45)が、パーソナリティーを務める9日深夜放送の「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」（火曜深夜1・00）に出演。大ファンを公言しているプロ野球・中日に言及した。大の竜党で、球団の90周年広報アンバサダーにも就任。ANNでも「ドライチドラゴンズファンの一郎くん」のコーナーを放送している。そんな山口だが、「ドライチ」のコーナーで「どうにもなり