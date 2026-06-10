6月9日、俳優・のんが自身のInstagramを更新。2025年2月からDMM TVで配信されたブラックコメディドラマ『幸せカナコの殺し屋生活』（以下、カナコロ）で共演した、欅坂46の元メンバーで俳優の菅井友香との2ショットを披露し、ファンから歓声があがっている。《ゆっかちゃんが面白くってずっと笑ってた。とってもとっても楽しかった−》とつづり、飲食店のテーブルに向かい合って座り、カメラ目線でピースする2ショットを公開した