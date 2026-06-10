6月9日、俳優・のんが自身のInstagramを更新。2025年2月からDMM TVで配信されたブラックコメディドラマ『幸せカナコの殺し屋生活』（以下、カナコロ）で共演した、欅坂46の元メンバーで俳優の菅井友香との2ショットを披露し、ファンから歓声があがっている。

《ゆっかちゃんが面白くってずっと笑ってた。とってもとっても楽しかった−》とつづり、飲食店のテーブルに向かい合って座り、カメラ目線でピースする2ショットを公開した。

「ドラマ『カナコロ』で、のんさんは殺し屋・西野カナコ役で主演し、菅井さんはカナコの中学の同級生で唯一の友達という吉岡キヨミ役を演じました。2025年4月には、のんさんがブログで菅井さんとの『カナコロ』撮影オフショットを公開。《ゆっかちゃんとのシーンは全部幸せだった》と振り返り、《特にベッドに2人で転がって、新居を探すシーンが楽しかった〜》と記していました。とても気が合ったのでしょうね」（芸能記者）

コメント欄にはファンから《カナコとキヨミちゃん ドラマが終わっても、ステキな関係性が続いてて嬉しいです》《カナコロの続編、期待してます》《カナコロ以来のツーショ嬉しいです》などの声が寄せられている。

菅井は2022年11月の東京ドーム公演をもって櫻坂46を卒業し、俳優としての活動を開始。2023年1月、舞台『新・幕末純情伝』では主演を務めた。2024年4月には『開運!なんでも鑑定団』（テレビ東京系）のMCに就任し、バラエティでも活躍中だ。

現在放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟!』では、大東駿介演じる織田家の家臣・前田利家の妻・まつ役を演じている。また、2026年4月期のドラマ『水曜日、私の夫に抱かれてください』（テレビ東京系）では、入山法子とのダブル主演で、独身偽装の男性と不倫する保険会社社員役を演じるなど、俳優業も順調だ。

一方、のんも話題には事欠かない。

2013年のNHK連続テレビ小説『あまちゃん』でヒロインを演じ大ブレイクを果たしたのんは、事務所からの独立をめぐる騒動を経て、2016年からは本名の「能年玲奈」ではなく、「のん」として、主に映画や配信作品を中心に活動していた。

しかし、少しずつテレビ露出も増え始め、2025年4月期の日曜劇場『キャスター』（TBS系）の第3話にゲスト出演。2026年1月期のドラマ『こちら予備自衛英雄補？！』（日本テレビ系）にレギュラー出演し、番組の告知を兼ねて、バラエティ番組『ニノさん』（同系）にも出演するなど、地上波復帰が順調に進んでいる。また、2026年3月ごろからプロフィール欄に《のん（本名：能年玲奈）》と表記するようになり、“本名奪還”にも期待が寄せられている。

先日は、地上はバラエティMCへの初挑戦も話題になった。

「5月24日に千鳥のノブさんとタッグを組んだバラエティ番組『愛と知識とのんとノブ』（MBS制作・TBS系）が全国ネットで放送されました。番組は、特定の対象への愛を注ぐ“ガチ愛さん”と、幅広い脳内データを持つ“知識さん”が、のんさんとノブさんに本気のプレゼンをおこなうもの。芸術をはじめ多感な感性を持つのんさんにハマった企画として好評を博しましたね」（同前）

ドラマ、バラエティ番組で活躍する、のんと菅井。ファンは2人の再共演を待ち望んでいるようだ。