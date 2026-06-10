ロックバンド「THE 虎舞竜」が6月9日、新曲『ShowaShowaOndo！〜昭和昭和音頭』の発売と新レーベル「パイナップルレコード株式会社」の設立を発表した。「ボーカルの高橋ジョージさんが宮城県出身ということもあり、会見は都内のアンテナショップ『宮城ふるさとプラザ』でおこなわれ、高橋さんは『今日は6月9日、ロックの日。個人的には来年、69歳。ロック、ロックに生きていこうと思っていて、そのスタートになればいい』と意気