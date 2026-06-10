ロックバンド「THE 虎舞竜」が6月9日、新曲『ShowaShowaOndo！〜昭和昭和音頭』の発売と新レーベル「パイナップルレコード株式会社」の設立を発表した。

「ボーカルの高橋ジョージさんが宮城県出身ということもあり、会見は都内のアンテナショップ『宮城ふるさとプラザ』でおこなわれ、高橋さんは『今日は6月9日、ロックの日。個人的には来年、69歳。ロック、ロックに生きていこうと思っていて、そのスタートになればいい』と意気込みを語りました」（芸能担当記者）

「THE 虎舞竜」の代表曲といえば『ロード』だが、作詞・作曲をした高橋の“印税長者”ぶりはたびたび話題となってきた。

本人も会見などで「（一般の人は）虎舞竜といえば『ロード』しか知らない」と認めているが、1993年にリリースされたこの曲は、およそ200万枚の売り上げを記録。その後もシリーズとして「15章」まで発売されている。

そして、そのシリーズでもほとんどを高橋が作詞・作曲を担当しているのだ。

「そのため、高橋さんに巨額の印税収入が発生しているのです。2024年12月19日、バラエティ番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）に出演した際、『CDの売り上げ、テレビ・ラジオ局・有線放送といった楽曲使用料などを総合すると、第1章の『ロード』だけで2億円が振り込まれていた』と明かしています。

あまりに巨額が振り込まれていたため、銀行では別室に案内されたそうです。初期の作品は自主制作だったこともあり、高橋さんの収入分が多かったと思われます」（同前）

現在もカラオケなどで歌われていることから、「年間で1200万円程度の印税収入があり、この額は長年にわたり安定している」（大手芸能事務所スタッフ）といわれている。

ロックンローラーは、意外にも悠々自適だったようだ。