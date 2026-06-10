WILLERは、TJMOOK「WILLERで旅するにっぽん」を6月15日に発売する。同書は、宝島社が発行するWILLERグループ初の公式ファンブックで、高速バスや鉄道、レストランバス、オンデマンド交通など同社が展開する多様な移動サービスや、全国約200社の移動サービス等を扱う移動ポータルサイトを通じた旅のスタイルを紹介する内容とした。特別付録としてプレミア会員特典を利用できる「WILLER PREMIUM PASSPORT」が付く。価格は1,100円（税