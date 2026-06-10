アップル（Apple）は9日、同社のデバイス向けに今秋リリース予定のソフトウェアアップデートで、マップやウォレットなどの各種サービスへ新機能を導入すると発表した。 Apple Developer Programを通じたテスト用の提供は9日開始で、パブリックベータ版はApple Beta Software Programを通じて7月に提供される。 Appleマップ Appleマップでは、航空写真を鳥瞰図として確認できる「Flyover