LUUPのホームページが9日に更新されました。【映像】LUUPのホームページ「お知らせ6月2日に東京都北区で発生した、自動車と特定小型原動機付自転車の事故について本日報道がございました。本件は、当社サービスをご利用中のお客様が事故に遭われたものです。亡くなられたご利用者様には謹んで哀悼の意を捧げますとともに、ご遺族の皆様に心よりお悔やみ申し上げます。現在、警察による捜査が進められております。当社としては捜