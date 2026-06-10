２４年札幌記念など重賞３勝のノースブリッジ（牡８歳、美浦・奥村武厩舎、父モーリス）が引退となった。１０日、奥村武厩舎がＸで発表した。「ご報告になります函館記念に向けて調整を進めてきたノースブリッジですが、肺出血が再発しオーナーとの協議の結果競走馬生活を引退する事となりました。成績以上に厩舎に残してくれた功績が大き過ぎて今はただただ感謝の気持ちでいっぱいです」と発表。今後については「今後は東京