Appleは2026年6月9日に開催したWWDC26で、macOSの最新バージョンとなる「macOS 27 Golden Gate」を発表しました。このmacOS 27 Golden GateでApple純正のウェブブラウザであるSafariに搭載されることとなる新機能について、9to5Macがまとめています。Apple Intelligence、パワフルなAI機能を日々の体験に - Apple (日本)https://www.apple.com/jp/newsroom/2026/06/apple-intelligence-brings-powerful-ai-capabilities-into-every