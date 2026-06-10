ブルージェイズ3x−2フィリーズ●＜現地時間6月9日ロジャース・センター＞トロント・ブルージェイズが本拠地カード2戦目で劇的な逆転サヨナラ勝利。岡本和真内野手（29）は「7番・三塁」でフル出場し、3打数1安打を記録した。5年連続2桁勝利の先発右腕ウィーラーと対峙した岡本は2回裏の第1打席、カウント3-1から甘く入ったシンカーを捉え、右翼フェンス直撃の二塁打。得点には繋がらなかったものの、7試合ぶりの