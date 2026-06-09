キャプテンの矜持がにじむ言葉の数々──。日本代表MF遠藤航が語ったのは、自らの立場と、日本サッカーの未来だった。【映像】遠藤航、まさかの大ケガ…壮絶な治療風景（実際の様子）ABEMAでは、2026 FIFAワールドカップに向けた戦いに挑む遠藤に独占密着。キャプテンとしてチームを見つめる視点を明かしている。イングランド戦を南野拓実とともにスタンドから観戦した遠藤。ピッチに立たずとも、チームの現在地を冷静に見つめてい