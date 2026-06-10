「ヨッシー渡してるとこ見てたんですけど、もうないですか？」【写真】ゲットした、ヨッシーガチャとは……？日々“ガチャ活”を楽しんでいる「気強めのウォンナさん」（以下、ウォンナさん）が、見知らぬ人に言われた突然の言葉。その後の驚きの展開についてThreadsに投稿し話題に……詳しく聞きました。ウォンナさんが日頃から仲良くしてくれている友人に、巷で大人気の「ヨッシーガチャ」を渡していたところ、その後30分くらい