【Nintendo Direct 2026.6.9】 6月9日23時 配信開始 配信番組「Nintendo Direct 2026.6.9」にて、「スプラトゥーン レイダース Direct 2026.6.30」の配信決定が発表された。 「スプラトゥーン レイダース Direct 2026.6.30」では、「スプラトゥーン レイダース」のくわしい情報をお届けするとのこと。 今回のニンダイでは一部のゲームプレイ