レアル・マドリードが、チェルシーに所属するアルゼンチン代表MFエンソ・フェルナンデスの獲得に向けて動き出すようだ。イギリス『Daily Mail』が伝えた。2年連続で無冠に終わったレアルは、7日に行われた会長選挙でフロレンティーノ・ペレス会長が再選。これで公約通り、来季からジョゼ・モウリーニョ氏が新指揮官になるとみられており、フランス代表DFイブラヒマ・コナテや、オランダ代表DFデンゼル・ダンフリースの獲得も決定的