近年、ChatGPTやGeminiなどのAIサービスが相次いで登場し、注目されています。企業によっては業務に活用する動きもあり、もはやAIは生活にとって欠かせない存在になりつつあります。【要注意】これが“うつ病”の可能性がある「症状」です（画像14枚）ところで友人や同僚ではなく、AIを相談相手として活用する人が増えているようですが、この場合、どのようなリスクがあるのでしょうか。AIの上手な活用法について、企業向けの