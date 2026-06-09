3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））の藤澤がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。5月18日（月）の放送では、翌日の5月19日に誕生日を迎える藤澤が、生徒（リスナー）から届いたお祝いのメッセージを紹介し、33歳の抱負を語りました。この記事では、番組エンディングの模様を紹介します。Mrs. GREEN APPL