日本マクドナルド（東京都新宿区）が、サッカーボールのような見た目の特製バンズのバーガーとサイドメニュー「VIVA！ワールドマック」全8商品を、6月17日から期間限定で発売します。【画像】やば…うまそ！サッカーボールみたいな見た目のバーガー＆サイドを見る！同社は、「FIFA ワールドカップ26」のオフィシャルスポンサー 兼 オフィシャルレストラン。「VIVA！ワールドマック」は、世界の熱狂を味わってもらいたいとい