3回2死走者なし…アルバレスの飛球をエラー【MLB】アストロズ 5ー4 エンゼルス（日本時間9日・アナハイム）エンゼルスは8日（日本時間9日）、本拠地でのアストロズ戦に延長戦の末に逆転負けを喫した。最初の失点につながったのは、大黒柱のマイク・トラウト外野手による“ポロリ”だった。「さすがに酷すぎる」「なぜジャンプした？」と米ファンから厳しい指摘を受けている。3-0とリードして迎えた3回、痛恨のエラーが生まれて