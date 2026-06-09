近畿日本鉄道は、「ミッドナイトひのとり」を7月19日と8月15日に運行する。「ひのとり」を、近鉄名古屋〜大阪難波駅間で団体専用列車として深夜に走らせる。近鉄名古屋駅発は午後11時32分発、大阪難波駅午前6時16分着、大阪難波駅発は翌日午前0時1分発、近鉄名古屋駅午前7時2分着でそれぞれ運行する。定員は各日122名で、プレミアムシート36席、レギュラーシート86席を設定する。各列車とも途中名張駅で約4時間停車し、軽食「伊賀