セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、6月10日の「スムージーの日」に合わせ、「セブンカフェ スムージー」がお得になるセールを開催します。【画像】迷う〜！コチラが半額になるスムージー（一部）です！！（9枚）6月10日は「セブンカフェ スムージー」が全品半額「スムージースーパーセール」として、6月10日限定で「セブンカフェ スムージー」の全品が半額となります。また、同日から同月30日までの期間、「