YouTubeチャンネル「スッキリンお片付けチャンネル」が、「【玄関を開けた弟が絶望】「なんでや…」10年疎遠だった兄の家は大家が絶叫するほどのゴミ屋敷だった。【ゴミ屋敷清掃】」と題した動画を公開しました。今回は「孤立とリスタート」をテーマに、亡くなった兄が遺した1DKのゴミ屋敷を清掃する様子と、背景にあるセルフネグレクトの問題に迫っています。 依頼者は70代の男性。10年近く連絡を取っていなかった