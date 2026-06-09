6月5日、タレントの辻希美が自身のYouTubeチャンネルで『【20年の絆とは！？】夫婦で夕飯食べてたら止まらない妻のマシンガントーク炸裂で相性最悪！？【冷やし中華・冷やしラーメン】』と題した動画を公開。その中で視聴者から寄せられたコメントについて語った内容が波紋を広げている。「辻さんは2025年に誕生した第5子・夢空ちゃんの育児についてたびたび動画で発信しています。『夜なかなか寝てくれない』と悩みを打ち明ける