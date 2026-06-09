ヒルトンは、ロイヤリティプログラム「ヒルトン・オナーズ」で、客室アップグレードの体験で透明性と柔軟性が高めた。ゴールド・ダイヤモンド・ダイヤモンドリザーブ会員がアプリのデジタルチェックイン時に無料・有料双方のアップグレードオプションをリアルタイムで確認できる、「Upgrade at Digital Check-In」を導入した。これまでフロントで問い合わせなければわからなかったアップグレードの空き状況が事前に把握できるよう