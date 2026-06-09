ヒルトンは、ロイヤリティプログラム「ヒルトン・オナーズ」で、客室アップグレードの体験で透明性と柔軟性が高めた。

ゴールド・ダイヤモンド・ダイヤモンドリザーブ会員がアプリのデジタルチェックイン時に無料・有料双方のアップグレードオプションをリアルタイムで確認できる、「Upgrade at Digital Check-In」を導入した。これまでフロントで問い合わせなければわからなかったアップグレードの空き状況が事前に把握できるようになる。

さらに、最も頻繁に宿泊するダイヤモンドリザーブ会員などを対象に、予約時点でワンベッドルームスイートまでのアップグレードを最長7泊まで確約できる新特典「Confirmable Upgrade Rewards」を導入した。公式サイトやアプリ、WeChat、ヒルトン予約センターで利用でき、ウォルドーフ・アストリア・コンラッド・LXRホテルズ＆リゾーツ・ノーマド・シグニア・バイ・ヒルトンなど高級ブランドを含む対象施設での有償・特典宿泊の双方に適用できる。ダイヤモンドリザーブステータスの達成、120泊マイルストーン到達、または他のヒルトン・オナーズ会員からの移転・贈与により獲得できる。