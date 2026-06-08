嵐の元メンバーの二宮和也、Hey! Say! JUMPの山田涼介らが出演するYouTubeチャンネル『よにのちゃんねる』が6月7日に動画を更新。ゲストとして登場したTravis Japanの松倉海斗が先輩たちから強烈な“洗礼”を浴び、話題となっている。「動画では車内でのなごやかなドライブトークが展開されていましたが、話題は思わぬ方向へ。発端となったのは、STARTO ENTERTAINMENT内に『海斗（かいと）』という名前が多すぎる問題でした。二