嵐の元メンバーの二宮和也、Hey! Say! JUMPの山田涼介らが出演するYouTubeチャンネル『よにのちゃんねる』が6月7日に動画を更新。ゲストとして登場したTravis Japanの松倉海斗が先輩たちから強烈な“洗礼”を浴び、話題となっている。

「動画では車内でのなごやかなドライブトークが展開されていましたが、話題は思わぬ方向へ。発端となったのは、STARTO ENTERTAINMENT内に『海斗（かいと）』という名前が多すぎる問題でした。二宮さんが《お前たち、海斗がいっぱいいるんだよ》と指摘すると、松倉さんも《宮近海斗、中村海斗、松倉海斗の3人いて、ややこしいんですよね》と苦笑い。そこで二宮さんと山田さんが“松倉改名計画”に乗り出し、最終的にたどり着いたのが『まっく』という新あだ名でした」（スポーツ紙記者）

「まっくかっこいいですね」といいながらも、とまどいを見せる松倉に対して、「全然意思ないじゃん」と突っ込む山田。しかし、話は流れるようにどんどんエスカレートした。

「二宮さんは、自身の話を何でも素直に受け入れてしまう松倉さんに対し、『お父さんとお母さんもまっくだもんな』と冗談まじりにコメント。すると松倉さんも『そうっすね』とまさかの“全肯定回答”を見せました。その様子に気をよくした二宮さんは、『母まっく、父まっく、祖母まっく、祖父まっく』とつぎつぎに命名。一家総出の“まっく化計画”を展開し、松倉さんは完全に先輩たちのペースに巻き込まれていました」（前出・同）

そんな一連のやり取りに、X上ではさまざまな反応が寄せられた。

《まっく呼び、正式決定おめでとうございます。異議なしで承認いたします》

《にのやまだけの“まっく”呼び、特別感あって良きね》

《憧れの先輩に洗脳されまくって可愛い》

松倉といえば、Travis Japanのなかでも屈指の愛されキャラとして知られる存在だと語るのは芸能ジャーナリストだ。

「松倉さんは天然な発言や独特の感性でたびたびファンを楽しませる一方、先輩たちからも可愛がられることが多いですね。今回の企画自体も、人見知りの山田さんに友人を増やそうという趣旨でスタートしたものです。そんななか松倉さんは、“いじられ役”となりました。会話に自然に乗っかり、笑顔で受け止める姿に、視聴者からは《後輩力が高すぎる》《素直さが桁違い》といった声も聞かれます」

二宮と山田の暴走に振り回されながらも、最後まで笑顔を絶やさなかった松倉。気づけば新しいあだ名だけでなく、“まっく一族”まで誕生していた。愛され後輩・松倉海斗の魅力が存分に発揮された一本となった。