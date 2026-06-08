文化放送で放送中の『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（毎週土曜日 午後8時00分～9時00分）は、6月7日（日）に東京都内某所にて、公開収録イベントを開催した。 本イベントは、アイドル屈指のアニメ・ゲーム・声優オタクであるSnow Man・佐久間大介がパーソナリティを務める同番組による公開収録で、2024年9月以来、約2年ぶり3度目の開催。2部構成で実施し、第1部にはゲストとして声優の杉