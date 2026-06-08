ジェイアール東海フードサービスは、「cafe＆gifts ぴよりんvillage」を6月15日にオープンする。名古屋コーチンの卵を使ったスイーツ「ぴよりん」を通じて人を笑顔にするという発想から生まれた。ぴよりんを見守るパティシエ「ひより」が夢に見た「ぴよりんたちが暮らす世界」をコンセプトに、カフェとギフトショップを一体で展開する。カフェでは、定番やいちご、チョコ、紅茶、季節限定など、常時5種類以上の「ぴよりん」（各600