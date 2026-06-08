由利本荘市で6日から7日にかけてクマの目撃が相次ぎました。屋外での活動の際は十分な警戒が必要です。由利本荘警察署の調べによりますと6日午後7時ごろ、由利本荘市東鮎川字沢口の自宅敷地内にクマ1頭がいるのを、家にいた70代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。その目撃場所から約1キロほど北にある由利本荘市南福田字東鳴瀬では、7日午後4時半ごろ民家敷地内にクマ1頭がいるのを、隣の家にいた70代の男