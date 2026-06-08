Appleの年次開発者会議「Worldwide Developers Conference(WWDC)26」が日本時間の2026年6月9日(火)午前2時から開催され、基調講演が同日同時にApple Developerアプリ・Appleの公式サイト・YouTubeチャンネルでライブ配信されます。WWDCでは毎年iOS・iPadOS・macOS・watchOS・tvOS・visionOSのメジャーアップデート内容や新しい開発ツール、新しいハードウェアが発表されるのですが、2026年のWWDCで明らかにされる内容の予想をまと