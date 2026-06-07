ただ走るだけ、ただ飛ぶだけ、ただ投げるだけでない陸上競技の魅力を。日本唯一の陸上『雑談』専門Podcast番組Track Town JPN 5月30日開催されたMDC2026（MIDDLE DISTANCE CIRCUIT 2026）男子800mで駒澤大学2年の落合晃選手が今季2度目の日本記録更新となる1分43秒45をマーク！ さらにこのレースで2位から6位まで入った選手の記録が日本歴代3位から7位にランクイン。MDCは記録ラッシュに沸きました。 （