6月7日までに、歌手の星野源が自身のInstagramを更新。最新の姿を公開し、その近影に驚きが広がっている。星野は、《Youngji!》と綴り、韓国のヒップホップ界でトップクラスの実力と圧倒的な知名度を誇るアーティスト、イ・ヨンジ（Lee Youngji）とのツーショットを公開。それぞれが笑顔で写る写真を披露した。「星野さんとヨンジさんは、最新アルバム『Gen』に収録された楽曲『2 （feat. Lee Youngji）』でコラボレーションを