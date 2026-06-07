6月6日、女優・広瀬すずがパーソナリティを務めるラジオ番組『広瀬すずの「よはく時間」』（TOKYO FM）の公式Xが更新。最新の投稿で添えられた写真に写る広瀬の近影に驚きが広がっている。同日放送されたオンエアでは、お笑い芸人・シソンヌの長谷川忍がゲストに登場。プライベートで食事に行くほど仲が良いことで知られている2人の念願の共演となった。公式Xでは、《仲良しなシソンヌ #長谷川忍さんとふたりでお届けしました