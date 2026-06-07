ソニーは、フラッグシップモデルという位置づけのスマートフォン「Xperia 1 VIII」を2026年6月11日に発売する。原石（ORE）から着想を得たデザインAI（人工知能）を活用した独自技術「Xperia Intelligence」の新機能として、「AIカメラアシスタント」を搭載し、被写体やシーンに応じて色合いや最適なレンズ、ボケ描写を複数提案してくれる。望遠カメラには、前モデルから約4倍大型化したというイメージセンサーを備え、遠く離れた