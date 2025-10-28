「旧統一教会の被害者の未来も守ってください！」「諦めずに裏金問題解決しましょう！」野党議員を中心にヤジについての議論が盛んに10月24日に高市早苗内閣総理大臣の所信表明演説で飛ばされたヤジの一部だ。このヤジに対して、《こんな場で、大声で終始ヤジを飛ばして邪魔する国会議員がいるとは…情けない》《聞こえていて不快になるような野次や、演説を遮ってしまうような野次、物理的に演説自体が聞こえなくなるような野次