エイチ・アイ・エス（HIS）は、「スーパーサマーセール」で、スカイマーク利用の「スカイマーク サマーセール」を6月3日正午から17日午前10時まで開催している。東京/羽田・茨城発着の飛行機利用ツアーでは、関西2日間が19,800円から、大阪2日間が21,000円から、福岡2日間が22,800円から、沖縄3日間が23,800円から、札幌・小樽3日間が29,800円から、北海道ドライブ3日間が32,800円から、奄美大島3日間が41,800円から、宮古島3日間