スライム スマイル マグカップ スライム /エンゼル スライム スライム ナイト/キング スライム スライム タワー/はぐれメタル】 6月6日 発売 価格：各1,980円

スクウェア・エニックスは、「ドラゴンクエスト」シリーズに登場するキャラクター「スライム」をモチーフにした陶器製のマグカップ6種をスクウェア・エニックス e-STOREで6月6日に発売する。

今回、持ち手の部分に「スライム」のマスコットがついた「スマイルスライム マグカップ スライム」、「スマイルスライム マグカップ エンゼルスライム」、「スマイルスライム マグカップ スライムナイト」、「スマイルスライム マグカップ キングスライム」、「スマイルスライム マグカップ スライムタワー」、「スマイルスライム マグカップ はぐれメタル」の6種が発売される。価格は各1,980円。

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