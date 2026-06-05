▲『Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers』完全生産限定盤Travis Japanが、8月26日（水）にリリースする映像商品『Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers』のジャケット写真および、完全生産限定盤に封入されるグッズのビジュアルを公開した。本作は、今年1月4日より全国8都市30公演にわたって開催されたアリーナツアー＜Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers＞を映像化した作品。横浜アリーナ公演の模